Unbekannte mit Schusswaffe überfallen Familie und flüchten

Im Göttinger Helvesanger ist ein junges Ehepaar nach eigenen Angaben am Montagvormittag von zwei unbekannten Männern in Motorradkleidung überfallen worden. Die Tat soll sich gegen 10 Uhr an einer Parkbank in der Nähe der Hausnummer 42 ereignet haben. Die 24 und 26 Jahre alten Eheleute und ihre beiden kleinen Kinder blieben unverletzt.

Nach Angaben der Überfallenen bedrohte einer der Männer sie mit einer Schusswaffe und erpresste die Herausgabe von mehreren Hundert Euro. Mit dem Geld ergriffen die beiden Täter auf einem Motorrad die Flucht. Während der Tat trugen beide einen Motorradhelm, so dass keine detaillierten Personenbeschreibungen vorliegen.

Zeugen, die entweder das Geschehen beobachtet oder zur genannten Tatzeit zwei Männer in Motorradoutfit im Helvesanger gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden. jk