Schlägerei, Phantomfeuer, Pkw-Brand: viel Blaulicht in Northeim

Northeim Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten am Wochenende in Northeim viel zu tun. Es gab mehrere Alarmierungen.

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten am Wochenende in Northeim viel zu tun. Samstagfrüh gegen 2.40 Uhr brannte das Auto eines 63-Jährigen im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Wieterstraße. Der Fahrer hatte ein vorfahrtsberichtigtes Taxi mit zwei Fahrgästen übersehen, meldet die Polizei. Danach fing sein Pkw Feuer. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 23.000 Euro.

Gleich zu zwei vermeintlichen Bränden musste die Feuerwehr Northeim ebenfalls am Samstag ausrücken. Gegen 2 Uhr löste der Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Damaschkestraße aus. Die Retter verschafften sich Zugang zu der Wohnung – dort fanden sie jedoch weder einen Brand noch Menschen vor. Um 11.09 Uhr wurde die Wehr dann zu einem ähnlichen Vorfall in der Sophienstraße alarmiert. Nachdem die Brandschützer die Wohnung überprüft hatten, konnte auch hier Entwarnung gegeben werden: Lediglich ein Wecker und der Geruch von angebratenem Essen waren Auslöser des Einsatzes gewesen.

Schlägerei

In der Nacht auf Sonntag schließlich war die Polizei gefordert: Gegen 2.10 Uhr wurden die Beamten zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einem Tanzlokal in der Sudetenstraße gerufen. Zum Tathergang gibt es unterschiedliche Aussagen, insgesamt wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein 21-Jähriger störte außerdem so massiv die Arbeit der Polizei, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Alles in allem wurden drei Strafanzeigen angefertigt.