Lkw-Brand: A7 zwischen Echte und Northeim-Nord gesperrt

Kalefeld Die A7 ist am Freitagvormittag auf Höhe des Parkplatzes Am Bierberg in Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Aufgrund eines Lkw-Brandes in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Echte – auf Höhe des Parkplatzes Am Bierberg – ist die Autobahn 7 am Freitagvormittag für Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Reifendefekt Ursache sein, so die Polizei.

Der Verkehr in Richtung Süden fließt laut Polizei seit etwa 10 Uhr wieder. Der Nord-Verkehr wird an der Ausfahrt Northeim-Nord über die U13a umgeleitet. Nach Bergung bzw. Abtransport des ausgebrannten Lkw wird die Fahrbahn auf Brandschäden bewertet und entschieden, ob eine sofortige Sanierung nötig ist. pol