Kostenloses Mittagessen in Schulen gefordert

Die Kreistagsgruppe Linke/Piraten/Partei schlägt vor, dass der Landkreis die Finanzierung von kostenfreien Mittagessen in den Schulen des Landkreises übernimmt. Ein entsprechender Antrag soll in der nächsten Sitzung des Schulausschusses am 6. Juni beraten werden. Damit soll die Kreisverwaltung beauftragt werden, „zu prüfen, inwieweit ein kostenfreies Mittagessen für alle Schüler/innen, die eine Schule in Trägerschaft des Landkreises...