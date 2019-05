Göttingen Auf dem Göttinger Wall hat ein Passant am Donnerstagabend die Nachbildung eines Kopfes gefunden. Die Polizei sucht jetzt den „Besitzer“.

„Kopf“ verloren? – Fußgänger macht makaberen Fund in Göttingen

Auf dem Grünstreifen des Göttinger Walls zwischen der Nikolai- und der Kurzen-Geismar-Straße hat ein Passant am vergangenen Donnerstag gegen 18.15 Uhr einen „etwas gruseligen“ Fund gemacht, so die Polizei in einer Meldung.

Auf der Wiese lag ein „blutverschmierter“ Frauenkopf. Vom Rest der „Besitzerin“ keine Spur. Der Mann informierte die Polizei. Zwei Beamtinnen rückten an und übernahmen die Ermittlungen in dem Fall. Die naturgetreue Nachbildung wurde erstmal eingesackt. Ihre Herkunft ist bislang unbekannt.

Im Moment lagert der schaurig anmutende Fund auf der Wache des Einsatz- und Streifendienstes im Dienstgebäude an der Groner Landstraße. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten dort unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. jk