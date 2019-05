Kampfmittelräumer sprengen Granate aus dem Zweiten Weltkrieg

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sprengte in Seesen eine Handgranate.

Seesen Ein Sondengänger hatte die Granate gefunden und den Fund über die sozialen Medien verbreitet. Er hat sich außerdem in Lebensgefahr gebracht.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Donnerstag am Neckelnberg in Seesen eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Darüber informiert die Stadtverwaltung Seesen.

Ein Sondengänger hatte die Granate mit seinem Metalldetektor entdeckt, seinen Fund jedoch nicht der Polizei mitgeteilt. Stattdessen postete er die Granate in den sozialen Netzwerken. Die Polizei konnte den Mann schließlich ausfindig machen.

Wie sich herausstellte, hatte er bereits an der Granate gewerkelt, offenbar ohne zu wissen, dass er sich damit in Lebensgefahr begeben hat. Denn: „Der Zünder war bereits gezogen“, erklärt Jürgen Koppelmeyer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover. Gemeinsam mit einem Kollegen hat er die Weltkriegsgranate schließlich sicher gesprengt.