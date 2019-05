Biker rettet sich mit Sprung vom Motorrad

Verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am 24. Mai gegen 15.30 Uhr im Oberharz. Wie die Polizei Goslar mitteilte, befuhr der 18-Jährige mit seinem Motorrad die Landesstraße 516 von Kreuzeck in Richtung Bockswiese. In einer Rechtskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Das Krad stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Biker konnte sich jedoch noch vor dem Zusammenprall durch einen Sprung vom Motorrad in den Straßengraben retten. Bei der unsanften Landung verletzte sich der Mann. Die Personen im Pkw kamen mit einem Schrecken davon, so die Polizei. Zur Aufnahme austretender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Hahnenklee hinzugezogen. Die L516 war zur Unfallaufnahme und zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt.

