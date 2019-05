19-Jährige bei Frontalkollision tödlich verletzt

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos am 24. Mai gegen 18.10 Uhr auf der L574 zwischen Groß Lengden und Landolfshausen ist eine 19-jährige Autofahrerin tödlich verletzt worden. Die beiden 55 und 20 Jahre alten Insassen des zweiten Pkw erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus in...