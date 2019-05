Northeim Am Mittwochabend kam es an einer Kreuzung in Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 48-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Autofahrerin wird bei Zusammenstoß an Kreuzung schwer verletzt

Am Mittwochabend kam es in Northeim an einer Kreuzung zu einem Unfall, bei dem eine 48-jährige Northeimerin schwer verletzt wurde. Das meldet die Polizei.

Demnach war ein 77 Jahre alter Northeimer gegen 18.35 Uhr auf der Teichstraße aus der Innenstadt kommend in Richtung Friedrichsstraße unterwegs. Beim Queren dieser übersah er laut Polizei den aus Richtung Göttinger Straße kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw der Northeimerin.

Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in die Helios-Klinik in Northeim gebracht werden. Das Auto der Northeimerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, so die Polizei abschließend.