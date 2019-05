Tod in der Karspüle: Zeuge berichtet von Drogen und Alkohol

Blumen und Kerzen stehen Anfang Dezember 2018 an einem Geländer in der Unteren Karspüle.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in der Unteren Karspüle in Göttingen hat das Landgericht Göttingen am Dienstag weitere Zeugen vernommen, die am Tatabend mit dem Angeklagten unterwegs gewesen waren.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 20-jährigen Göttinger vor, Anfang Dezember in der Göttinger Innenstadt nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer auf einen 28-Jährigen eingestochen zu haben. Passanten hatten den Schwerverletzten um kurz nach Mitternacht in der Unteren Karspüle auf dem Boden liegend entdeckt. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Göttingen gebracht, wo er wenig später verstarb.

Der 19-jährige Zeuge, der am Dienstag aussagte, war einer von vier jungen Männern, die einige Stunden nach der Tat vorläufig festgenommen worden waren.

Nachdem die Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht nur gegen den Angeklagten ergaben, kamen die anderen drei wieder auf freien Fuß. Einer von ihnen, ein 20-Jähriger, hatte bereits am Vortag als Zeuge ausgesagt. Ähnlich wie dieser gab auch der 19-Jährige an, dass in der Tatnacht reichlich Alkohol und auch Drogen konsumiert wurden. Man habe sich zu viert in der Innenstadt getroffen und als erstes Whiskey und Gin besorgt. Der Angeklagte habe auch Kokain dabei gehabt und unterwegs schon mal eine „Linie gezogen“.

Späteres Opfer getroffen

Während sich der Angeklagte dann entfernte, um sich mit seiner Freundin zu treffen, hätten sie sich zu dritt am Waageplatz aufgehalten. Dort habe sie ein Mann angesprochen, der Pfeife rauchend auf einer Bank gesessen habe. Der Mann – das spätere Opfer – habe ihnen auch was zu rauchen gegeben und erzählt, dass Haschisch aus Indien etwas ganz Besonderes sei. Später seien sie dann an einem Döner-Imbiss wieder aufeinander getroffen. Auch der Angeklagte sei dort wieder zu ihnen gestoßen.

Zu fünft seien sie dann in die Untere Karspüle gegangen, vorneweg der Angeklagte, der 20-jährige Zeuge und der 28-Jährige. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, was sie denn dort gewollt hätten, sagte der 19-Jährige: „Denke mal, um zu kiffen und noch ein paar Nasen zu ziehen.“ Irgendwann sei die Unterhaltung lauter und „ein bisschen körperlich“ geworden.

Wieso es zum Streit und den wechselseitigen Schlägen zwischen dem Angeklagten und dem 28-Jährigen gekommen sei, wisse er nicht. Er habe den Anfang nicht mitbekommen, sagte der 19-Jährige. Der 28-Jährige sei dann weggelaufen und habe dabei gelacht. Kurze Zeit später sei er wieder zurückgekommen.

Gegenstände vergessen

Warum sich das spätere Opfer erneut in die Nähe des offenbar sehr aggressiv gebärdenden Angeklagten begab, ist unklar. Ein Grund könnte gewesen sein, dass er möglicherweise einige Gegenstände holen wollte. Der 28-Jährige habe dort auf einer Treppe unter anderem ein Handy, eine kleine Haschischpfeife und ein Messer abgelegt gehabt, sagte der 19-Jährige. Diese Sachen habe dann der 20-jährige Zeuge an sich genommen.

Was genau nach der Rückkehr des 28-Jährigen passierte, blieb weiter unklar. Er habe auf der anderen Straßenseite gestanden, sagte der 19-Jährige. Der 28-Jährige sei um die Autos herumgegangen, als ob sie fangen spielten. Der Angeklagte habe Handbewegungen gemacht. Kurze Zeit später habe er gesehen, wie der 28-Jährige am Baum saß und „noch die Augen offen hatte und mich angeguckt hat“. Daraus habe er geschlossen, dass dieser offenbar einen Schlag abbekommen hatte, aber davon nicht ohnmächtig geworden sei. Dann seien der Angeklagte und der 20-Jährige weggelaufen. Kurz darauf sei auch er weggelaufen.

Angeklagter „hat viel geweint“

Am nächsten Tag sei der Angeklagte bei ihm vorbeigekommen. Der 20-Jährige habe viel geweint und ihm gesagt, „dass er dem ins Bein gestochen hat.“ Nach dem Ergebnis der Ermittlungen soll es allerdings mehr Messerstiche gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft dem 20-jährigen Angeklagten vor, dem 28-Jährigen mit einem Klappmesser zweimal in die Brust sowie einmal mit voller Wucht in den rechten Oberschenkel gestochen zu haben. pid