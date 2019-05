In Northeim ist es zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen.

Drei Menschen und ein Hund bei Unfall in Northeim verletzt

In Northeim ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Menschen und ein Hund verletzt wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Darüber informiert die Polizei am Sonntag.

Demnach war ein 50-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung Sollingtor kommend in Richtung B3 unterwegs. Mit im Auto saß eine 34-Jährige mit ihrem Hund. Auf Höhe Lange Straße wollte der Fahrer in diese abbiegen und übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Fahrzeugführer leicht und die 34-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Alle drei wurden ins Northeimer Krankenhaus gebracht. Der Hund wurde ebenfalls verletzt und kam in die Tierklinik Northeim.

Durch den Unfall ausgelaufene Flüssigkeiten wurden von einer Spezialfirma von der Fahrbahn entfernt.