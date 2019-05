Mann setzt betrunkene Ehefrau an der B242 aus

Die Polizei hat am Samstagnachmittag eine 59-Jährige aus dem Eichsfeld an der B242 bei Dammhaus aufgegriffen, die in strömendem Regen betrunken versuchte, Autos anzuhalten, um zu einem nahe gelegenen Schwimmbad zu kommen. Sie gab an, sich zuvor mit ihrem Mann gestritten zu haben, der sie dann am Dammhaus abgesetzt hat. Während des Gesprächs tauchte der 58-jährige Ehemann mit dem Auto auf. Nach Angaben der Polizei roch er ebenfalls nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. „Die Heimreise haben die Herrschaften dann mit einem Taxi angetreten“, berichtet die Polizei abschließend. nza