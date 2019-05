Schaf trabt bei Northeim über die Autobahn 7

Das angebundene Schaf am Rand der A 7 in Richtung Norden.

Ein Schaf hatte sich am Sonntag gegen 6.45 Uhr auf die A7 bei Northeim in Richtung Norden verirrt. „Das Schaf trabte locker zwischen Northeim-Nord und Echte auf der Nordfahrbahn in südliche Richtung und kam somit Reisenden als morgendliches „Geisterschaf“ entgegen“, meldet die Polizei.

Von einem Autofahrer, der mit seinem Wagen gefahrlos auf der Fahrbahn anhielt, und einer Streife der Göttinger Autobahnpolizei konnte das Schaf eingefangen und mit einem Seil an der Außenschutzplanke angebunden werden. Der anhand der Ohrmarke über die Polizei Northeim ermittelte Halter des Tieres erschien nur wenig später am Ort und nahm die Streunerin in Empfang. Weshalb sie von ihrer etwa einen Kilometer von der Autobahn entfernt gelegenen Weide ausbrach und wie ihr das überhaupt gelingen konnte, ist unbekannt.