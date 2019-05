Drei Festnahmen nach Fahrraddiebstählen – auch in Göttingen

Drei 32, 33 und 34 Jahre alte Männer aus Northeim stehen nach derzeitigen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Göttingen im dringenden Verdacht, gemeinsam über mehrere Monate auch in Göttingen Fahrraddiebstähle begangen zu haben. Nach der Beobachtung eines E-Bike-Diebstahls in Northeim konnte das Trio im Zuge der Ermittlungen im April festgenommen werden.

Wie die Polizei und der Staatsanwalt mitteilen, hatte der Eigentümer eines E-Bikes in Northeim beobachtet, wie drei Männer sein verschlossen abgestelltes E-Bike in einen silberfarbenen VW Crafter einluden und damit davonfuhren. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnte das Fahrzeug wenig später in unmittelbarer Nähe angehalten und kontrolliert werden. Am Fahrzeug wurden zunächst nur zwei Personen festgestellt. Bei der anschließenden Überprüfung entdeckte die Polizei 23 Fahrräder auf der Ladefläche. Die Ermittlungen dauern an.