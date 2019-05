Zugreisenden fehlt weiterhin Zustiegsoption

Seit geraumer Zeit beklagt die „Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz“ die fehlende Zusteigemöglichkeit in den ersten Zug von Nordhausen nach Göttingen auf dem Gebiet des Freistaates Thüringen. Laut einem Schreiben aus dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft soll dies auch im Fahrplanjahr 2020 Bestand haben, teilt die Initiative mit.

Als Grund gebe das Ministerium fehlende Resonanz bei den Fahrgästen sowie hohe finanzielle Kosten an, heißt es in der Mitteilung der Initiative. Mit Blick auf die geringen Fahrgastzahlen habe man sich gegen eine Bestellung entschieden, die Mehraufwendungen stünden in diesem Fall in keinem vertretbaren Verhältnis zu den durchschnittlich nur bis zu vier Fahrgästen, zitieren die Verkehrsexperten. „Die sofortige Zusteigemöglichkeit auf Thüringer Seite muss geschaffen werden“, fordert der Sprecher der Initiative Burkhard Breme.

Darüber hinaus ärgert man sich bei Höchste Eisenbahn, dass die Frage, ob zumindest der Halt in Ellrich bestellt werde, scheinbar nicht diskutiert wird. Aktuell werden in Ellrich die beiden Triebwagen getrennt. Der Vordere fährt nach Göttingen weiter, der Hintere fährt hingegen wieder nach Nordhausen zurück.