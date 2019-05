Fußgänger wird bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Northeim Am Mittwochabend kam es auf einer Kreuzung in Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 79 Jahre alter Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde.

Am Mittwoch gegen 21.40 Uhr kam es in Northeim im Kreuzungsbereich Göttinger Straße/Hirschberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 79 Jahre alter Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Das meldet die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 66 Jahre alter Northeimer mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Sudheim unterwegs. Auf der Fußgängerfurt in Höhe des Autohauses erfasste der Pkw den in Richtung Hirschberger Straße gehenden Fußgänger. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls war die Lichtsignalanlage im Nachtbetrieb, so die Polizei.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in die Universitätsmedizin Göttingen gefahren. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde zur genauen Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05551/70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.