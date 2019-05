Torfhaus Die erste Gartenführung wird am 13. Mai angeboten. Das raue Klima auf dem Brocken entspricht dem auf einem 3.000 Meter hohen Gipfel in den Alpen.

Im Brockengarten beginnt die Saison. Die erste Gartenführung wird am 13. Mai angeboten, teilte der Nationalpark Harz mit. Das raue Klima auf dem Brocken entspricht nach Angaben von Wissenschaftlern dem auf einem 3.000 Meter hohen Gipfel in den Alpen. Deshalb wachsen im Brockengarten Hochgebirgspflanzen wie Edelweiß, Alpenglöckchen, Felsenblümchen und Mannsschild-Arten. Der Garten besteht aus einem wissenschaftlichen Versuchsteil und einem für das Publikum geöffneten Schauteil. Er beherbergt insgesamt rund 1.500 Pflanzenarten aus allen Hochgebirgen der Erde.

Bis Mitte Oktober können Gäste montags bis freitags in Begleitung von Gartenmitarbeitern die botanische Anlage besuchen. An den Wochenenden ist die Besichtigung in Kombination mit der Führung durch einen Ranger möglich. epd