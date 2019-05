„POK Ozan Kahya“ berichtet ab 6. Mai auf Instagram

Am 6. Mai eröffnet die Polizeidirektion Göttingen ihren ersten personalisierten Instagram-Account. Als Person hinter dem Account steht Ozan Kahya (Foto) – besonders ist daran, dass er dem sozialen Netzwerk in seiner Funktion als Polizeibeamter und nicht als Privatperson beitritt. Damit ist der Polizeioberkommissar, der gegenwärtig in der Lage- und Führungszentrale der Polizeidirektion Göttingen eingesetzt ist, der erste Mitarbeiter der Behörde, der mit einem personalisierten Account in den sozialen Medien unterwegs ist.

Die personifizierte Nutzung sozialer Medien als Ergänzung zur Aufgabenwahrnehmung im täglichen Polizeidienst wird als „Community Policing“ bezeichnet. Auf diesem Wege wird im virtuellen Raum über die behördliche Öffentlichkeitsarbeit hinaus auch ein persönlicher Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht. „Als Polizeibeamter ist der Kontakt zur Bevölkerung Teil meiner täglichen Arbeit“, so Ozan Kahya. „Über meinen dienstlichen Social Media Account habe ich jetzt auch die Gelegenheit, digitale Präsenz zu zeigen. Soziale Medien sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Deshalb ist es wichtig, dass die Polizei auch hier mit bürgernahen und seriösen Ansprechpartnern vertreten ist. Ich freue mich sehr darauf, diese zusätzliche Aufgabe ab jetzt in der Polizeidirektion Göttingen zu übernehmen.“

Unter dem Namen „POK Ozan Kahya“ wird Kahya künftig auf Instagram über seine tägliche Polizeiarbeit berichten. Neben seinen persönlichen Eindrücken stehen Themen aus den Bereichen der Prävention und der Nachwuchsgewinnung im Vordergrund. „Community Policing ist eine gute Ergänzung zu unseren bestehenden Twitter- und Facebook-Accounts“, erklärt Nicole Kappei, Social Media Managerin der PD Göttingen. „Als Bildermedium ist Instagram besonders gut geeignet, um unmittelbare und authentische Einblicke in die Polizeiarbeit zu geben. Zudem erhoffen wir uns durch das „Community Policing“ eine Erhöhung der Reichweite unserer anderen Kanäle.“

Auch Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, betont die Potenziale des neuen Kanals. „Transparenz und Bürgernähe gehören zwingend zum Anspruch moderner Polizeiarbeit. Dabei kann Community Policing einen wichtigen Beitrag zu einem größeren gegenseitigen Verständnis leisten, was besonders im Umgang mit dem jüngeren Teil der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen ist. Denn nur, wenn wir authentische Einblicke in unsere Arbeit gewähren, können wir junge Menschen für eine berufliche Zukunft bei der Polizei gewinnen“, so Lührig.