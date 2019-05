Mofafahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine nächtliche Verfolgungsjagd lieferte sich in Northeim ein alkoholisierter Mofafahrer - entkommen konnte er den Beamten der Polizei jedoch nicht. Ausgangspunkt war, dass Anwohner bemerkt hatten, wie der 51-jährige Northeimer am 1. Mai gegen 2.15 Uhr in der Güterbahnhofstraße gegen einen geparkten Pkw geprallt war. Danach fuhr der Mann einfach weiter - nicht jedoch ohne auch noch mehrere Baustellenbaken im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Güterbahnhofstraße umzufahren, um danach in Richtung Friedrich-Ebert-Wall abzuhauen. Eine Streife der Northeimer Polizei wollte den ohne Beleuchtung fahrenden Mofa-Fahrer dort stoppen. Der Northeimer missachtete jedoch das Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnübergang Arentsschildtstraße fort. Noch vor dem Abbiegen kam er an der linken Bordsteinkante zu Fall und verletzte sich leicht. Bei einem Test wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,5 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. An dem Pkw, den Barken und dem Mofa entstand insgesamt ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

