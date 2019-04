Dr. Oliver Junk bleibt Harzklub-Präsident

Goslars Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk bleibt vier weitere Jahre Präsident des Harzklub-Hauptverbands. Er wurde bei der Jahreshauptversammlung in Wieda mit großer Mehrheit der Mitglieder wiedergewählt. Junk bedankte sich für die Wiederwahl und betonte: „Der Harz geht nicht ohne uns, der Harz geht nicht ohne Sie, liebe Mitglieder“. Mit aktuell 87 Zweigvereinen und 12.231 Mitgliedern sei der Harzklub „auch weiterhin die gesunde, starke und länderübergreifende Seele des Harzes“.

Ebenso wiedergewählt wurden die stellvertretenden Präsidenten Karsten Peiffer und Peter Sieckel. Christoph Steingaß und Klaus Dumeier sind noch im Amt.

Die Öffentlichkeitsarbeit war im abgelaufenen Vereinsjahr ein wichtiges Thema beim Harzklub. Getreu dem Motto des Präsidenten „Tue nicht nur Gutes, sondern rede auch darüber“ habe man intensiv an der öffentlichen Darstellung des Harzklubs gearbeitet. Der neue Internetauftritt, der bereits bei der Jahresversammlung 2018 vorgestellt wurde, sei der Beginn einer ganzen Reihe zukunftsweisender Projekte gewesen. Erstmals sei zudem ein Diskussionsforum zu aktuellen Themen des Harzes, wie Borkenkäfer und Dürre, ins Leben gerufen worden. Dr. Oliver Junk: „Mit dem neuen Veranstaltungsformat eröffnen wir die Chance, über kontroverse Themen sachlich, fachlich und seriös zu diskutieren. Wir wollen dieses Format stärken und ausbauen ‒ und denken längst über neue spannende Themen nach“.

Unter Leitung des stellvertretenden Harzklub-Präsidenten Christoph Steingaß habe es in Zusammenarbeit mit dem Harzer Tourismusverband, dem Nationalpark Harz und der Dehoga eine Wanderer-Umfrage gegeben (wir berichteten). Christoph Steingaß: „Die Ergebnisse sind erfreulich und ermutigend zugleich“. Positiv hoben die Befragten die sehr gute Beschilderung, die schnelle Erreichbarkeit der Region, den Reichtum an Abwechslung, gute Wanderkarten, nette Menschen oder die Harzer Wandernadel hervor. „An diesem guten Ergebnis hat der Harzklub einen erheblichen Anteil ‒ das wollen wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit in Zukunft noch besser sichtbar machen“, erklärte Junk.

Ein wertvoller Werbeträger für den Harzklub sei auch die Vereinszeitschrift „Der Harz“. Seit Januar 2019 ist die jeweils aktuelle Ausgabe auch digital unter www.harzklub.de zu finden. Derzeit überarbeitet der neue Redaktionsbeirat in Zusammenarbeit mit der Harz-Druckerei das Layout und die inhaltliche Gestaltung. „Der Harz“ wird voraussichtlich mit der Ausgabe Juni 2019 in neuem frischen Design erscheinen.

Der Harzklub unterhält ein Wanderwegenetz von 10.000 Kilometern. Hauptgeschäftsstelle und Zweigvereine arbeiten derzeit daran, eine attraktive und übersichtliche Struktur der Wanderwege zu schaffen und den Unterhaltungsaufwand zu verringern. Diese Leistung wird sich künftig auf den Wegeschildern und in den Wanderkarten des Harzes wiederfinden. Das gesamte Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit den Ländern und Landkreisen im Harz. Bereits jetzt sind 90 Prozent der alpha-numerischen Wanderwegeabschnitte nach vielfältigen Kriterien bewertet, in eine Datenbank eingestellt und in einer digitalen „Mutterkarte“ erfasst.

Mit einem frischen Blick auf seine Öffentlichkeitsarbeit hat der Harzklub auch seine Mitgliederentwicklung im Fokus. Ein Verein, dessen Kern Heimat, Tradition, Natur und Wandern sind, sieht sich hier vor einer besonderen Herausforderung. Auch wenn sich Natur und das Wandern steigender Beliebtheit erfreuen, heiße das noch lange nicht, dass sich mehr Menschen in einem entsprechenden Verein engagieren. Diese Herausforderung will der Harzklub annehmen und nach überzeugenden Ideen für die Mitgliedergewinnung suchen.

Vorbilder gibt es bereits in den Reihen der Zweigvereine ‒ zum Beispiel durch Ansprache einer für den Harzklub ganz neuen Zielgruppe durch den Aufbau einer Mountainbike-Sparte. Dr. Oliver Junk: „Grundsätzlich wollen wir die Zweigvereine ermutigen, Neues zu wagen und offen für neue Formate zu sein ‒ ohne die Wurzeln zu vernachlässigen“.