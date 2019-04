Explosion in Göttinger Wohnhaus – Wohnung brennt aus

Feuerwehrleute vor dem Gebäude, in dem es am Dienstagmorgen zu einem Brand kam.

Bei einem Wohnungsbrand im Göttinger Stadtteil Grone sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Eine Person trug Brandverletzungen davon, die andere wurde durch Rauchgas verletzt. Es kam zudem zu einer Explosion.

Die Feuerwehr wurde um 7.35 Uhr alarmiert. In der Harzstraße brannte in einem Wohnkomplex eine Wohnung im ersten Obergeschoss vollständig aus. „Wir haben schon auf der Anfahrt die Rauchsäule gesehen“, sagt Frank Gloth von der Berufsfeuerwehr. „Bei unserem Eintreffen schlugen die Flammen an der Rückseite des Hauses mehrere Meter empor und drohten auf die beiden darüber liegenden Stockwerke überzugreifen.“ Während die Polizei andere Mieter aus allen Stockwerken evakuierte, brach die Feuerwehr die beiden über dem Feuer liegenden Wohnungen auf, die bereits stark verqualmt waren. Parallel wurde das Feuer von innen bekämpft. Ein zweiter Trupp löschte die Flammen auf der Rückseite des Gebäudes. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen in letzter Sekunde verhindern.

Die beiden Verletzten konnten sich selbstständig aus den Wohnungen retten. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Brand war bereits gegen 8 Uhr unter Kontrolle, die Feuerwehr war aber noch längere Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Nach Auskunft von Frank Gloth wurde in der zerstörten Wohnung ein Benzinkanister gefunden.

Die Brandausbreitung hat so rasant stattgefunden, dass es zu einer Explosion gekommen ist. Dadurch wurde auch ein Fensterrahmen aus der Verankerung gerissen und landete auf der Wiese hinter dem Haus. Die genaue Brandursache ist noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Diese dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Harzstraße war über längere Zeit für den Verkehr gesperrt, auch Linienbusse wurden umgeleitet. Vor Ort waren neben der Berufsfeuerwehr, die mit zwei Wachen anrückte, die Freiwilligen Feuerwehren Grone, Groß Ellershausen, Elliehausen und Stadtmitte. Rund 50 Kräfte waren im Einsatz. Die Ortsfeuerwehren Weende und Geismar stellten den Brandschutz im übrigen Stadtgebiet sicher. Die Polizei hat die Wohnung für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.