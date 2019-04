85-jährige Autofahrerin kracht in gleich zwei Schaufenster

Duderstadt Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag in der Duderstädter Innenstadt gekommen. Die Unglücksfahrerin wurde verletzt.

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag in der Duderstädter Innenstadt gekommen. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen in gleich zwei Schaufenster gekracht.

Die Frau saß alleine im Fahrzeug und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von einem Mediziner vor Ort erstversorgt. Nachdem die Feuerwehr Duderstadt die Autofahrerin aus dem Kleinwagen geborgen hatte, brachte der Rettungsdienst sie ins Krankenhaus St. Martini in Duderstadt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 85-Jährige aus einem Duderstädter Ortsteil ihren Wagen vor dem Sanitätshaus in der Straße Auf der Spiegelbrücke geparkt und war auf den Markt zum Einkaufen gegangen. Zurück am Auto wollte sie mit diesem offenbar in Richtung Bahnhofstraße fahren. Allerdings krachte der Fiesta kurz nach 12 Uhr zuerst rückwärts in das Schaufenster eines Schuhgeschäftes und landete anschließend mit der Front im gegenüber liegenden Schaufenster des Sanitätshauses.

Den Angaben der Polizei zufolge habe die Frau bei ihrem Automatik-Fahrzeug zunächst wahrscheinlich die Stellung „R“ für rückwärts statt „D“ (vorwärtsfahren) gewählt und nach der ersten Kollision mit der Scheibe des Schuhgeschäftes versucht, vorwärtszufahren. Dabei könnte sie Gas mit Bremse verwechselt haben, wodurch das Auto ins Schaufenster des Sanitätshauses krachte.

Zahlreiche Passanten und Marktbesucher hörten das Scheppern der Schaufensterscheiben und eilten herbei, um zu sehen, was passiert war. Die Feuerwehr Duderstadt sperrte den Unfallbereich ab, um die Schaulustigen auf Abstand zu halten. Den Schaden am 23 Jahre alten Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste und den beiden Fensterfronten der Geschäfte schätzt die Polizei auf rund 11. 000 Euro. Ein Duderstädter Betrieb übernahm im Tagesverlauf die Sicherung der Schaufenster, der städtische Bauhof kümmerte sich um die Entsorgung der Scherben auf den Gehwegen.