Zahl der Drogentoten ist wieder leicht gestiegen

Anfang April veröffentlichte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung den Bericht 2018: Danach sterben täglich drei Menschen wegen des Konsums illegaler Substanzen. Im Landkreis Göttingen weist die Statistik sechs Drogentote im Jahr aus. Sowohl auf Bundesebene als auch in der Region sind die Zahlen damit nahezu konstant geblieben.

In Deutschland starben 1.276 Menschen und damit vier mehr als 2017, im Landkreis Göttingen inklusive Osterode lagen die Zahlen 2017 bei vier und 2016 bei sieben. Die häufigste Todesursache bleibt die Überdosis Heroin oder Morphin. Für die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) erwächst aus jedem Einzelfall eine Verpflichtung für die gesamte Gesellschaft, Menschen noch besser vor Drogen zu schützen.

Im Drogenberatungszentrum (Drobz) des Göttinger Diakonieverbands sieht man diesen Umgang mit Statistiken kritisch. Sie hätten wenig Aussagekraft, erklärt Sozialtherapeut Markus Lingemann. „Das beginnt schon mit der Definition: Was ist ein Drogentoter? Das sind nicht immer die Menschen mit der Spritze im Arm.“ Beispielsweise werde ein langjährig Drogenabhängiger, dessen geschädigter Körper im fortgeschrittenen Alter einer Lungenentzündung nichts mehr entgegenzusetzen hat, sicher nicht in der Statistik aufgeführt. Auch erlaube die Feststellung, dass Heroin erneut Todesursache Nummer eins ist, keinen Rückschluss auf das aktuelle Konsumverhalten der Drogenszene, so Lingemann. „Gott sei Dank gibt es in Göttingen seit 20 Jahren kaum Neueinsteiger bei Heroin.“

Bei den Abhängigen handele es sich zum Großteil um Altkonsumenten, die mit ärztlicher Hilfe substituieren. Die Zeit der Opioide waren die 1990er Jahre. Seither habe sich das Konsumverhalten deutlich geändert. Längst hat Cannabis den Spitzenplatz auf dem Drogenmarkt eingenommen. Mehr als 50 Prozent der Fälle im Drobz entfallen auf Cannabinoide.

In den vergangenen Jahren spielten zudem Amphetamine eine immer größere Rolle. Sie liegen bei etwa sieben Prozent auf einem ähnlich hohen Niveau wie Alkohol. Vor allem in der Gruppe der Studierenden registrieren die Mitarbeiter des Drobz einen Anstieg des Amphetaminkonsums. Ecstasy, Speed und Co. sind in der Altersklasse der 26- bis 35-Jährigen am stärksten verbreitet. Gestiegene Anforderungen in der Uni, Prüfungsstress oder erhoffte Leistungssteigerungen können Auslöser für den Konsum sein. Auch hier warnt Lingemann vor der Überinterpretation der Statistik: „Möglicherweise ist auch das Problembewusstsein gestiegen, was auch erklären würde, warum mehr Leute zu uns kommen“, so Lingemann.

Das Gros der Besucher im Drobz aber kifft. Wegen der großen Nachfrage an Beratung wurde erst kürzlich wieder eine neue Cannabis-Gruppe gegründet.

Längst nicht alle Klienten kommen freiwillig ins Drogenberatungszentrum. Nicht selten erfüllen sie Auflagen der Jugendgerichtshilfe oder ihrer Eltern. Um so schwerer sei es, die jungen Leute in Gesprächen zu erreichen, gesteht Lingemann. „Wir wollen hier keine Abstinenzler erziehen, sondern erreichen, dass jeder sein eigenes Konsumverhalten hinterfragt.“

Aber ist der Joint denn nicht der erste Schritt auf dem Weg zur Spritze? Auf diese oft gestellte Frage gibt es vom Experten ein klares „Nein“. Wenn es eine Einstiegsdroge gebe, dann sei das die Zigarette. Diese Erkenntnis sei aber kein Grund zur Verharmlosung des Cannabis. Es sei zwar in den seltensten Fällen der direkte Weg in die Drogenkarriere, reiche aber allein schon völlig aus, um schwere Problematiken zu entwickeln. Das sogenannte Amotivationale Syndrom, also ausgeprägte Antriebs- und Lustlosigkeit, das bei Langzeitkonsumenten zu beobachten ist, könne die Lebensqualität schon massiv beeinträchtigen.

Wenn in Göttingen ein Mensch an den Folgen von Drogenkonsum stirbt, wird im Drobz nicht selten eine Kerze angezündet. Denn hier waren die meisten Stammkunden und nicht nur eine Zahl in der Statistik der Drogenbeauftragten.