Betrunkener klingelt Nachbarn wach und würgt ihn am Hals

Northeim Am Freitag kam es in Northeim nach einem Streit zu einer Körperverletzung. Ein stark alkoholisierter Hausbewohner konnte die Eingangstür nicht öffnen.

Am Freitagabend kam es in der Mauerstraße in Northeim nach einem Streit zu einer Körperverletzung. Das meldet die Polizei.

Laut Bericht gelang es einem 45-jährigen, stark alkoholisierten Hausbewohner gegen 22 Uhr zunächst nicht, die Eingangstür des Mehrfamilienhauses zu öffnen. Als er schließlich bei mehreren Wohnungen klingelte, wurde ihm von einem 52-jährigen Nachbarn die Tür geöffnet.

Nach einem kurzen Streitgespräch würgte der Betrunkene seinen Nachbarn mit beiden Händen am Hals und verschwand anschließend in seiner Wohnung, so die Polizei. Der hilfsbereite Nachbar klagte nach dem Vorfall über Schmerzen am Hals, benötigte aber keine medizinische Behandlung.

Dem 45-Jährigen wurde durch die eingesetzten Beamten die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung bekanntgegeben.