Keine Verletzten bei Feuer in Göttinger Studentenwohnheim

Bei einem Brand in einer Zweizimmerwohnung in einem Studentenwohnheim im Göttinger Kreuzbergring ist Freitagnacht gegen 0.20 Uhr nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Elektrogerät in der Küche ausbrach. Die Bewohnerwaren nicht vor Ort; ein Rauchmelder alarmierte Mitbewohner, die geistesgegenwärtig sofort alle weiteren Bewohner der umliegenden Wohnungen informierten.

