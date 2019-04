Freiwillige machen Frühjahrsputz im Oberharzer Forst

Einen sehr umfangreichen Bericht über das Bergwaldprojekt im Nationalpark Harz kann der Forstingenieur Henning Rothe abliefern. Dem Projektleiter graut es sogar schon etwas davor. Er hat zusammen mit 18 Teilnehmern und drei Gruppenleitern an vielen Stationen im Oberharz etwas Gutes für die Umwelt getan.

Das Bergwaldprojekt ist eine Naturschutzorganisation, die das ganze Jahr einwöchige Arbeitseinsätze in Deutschland und weiteren europäischen Ländern plant. Im Oberharz haben die Freiwilligen unter anderem einen Teich für Schwarzstörche hergerichtet und an einem aufgerissenen Fichtenwald Sträucher sowie Laubbäume gepflanzt.

Müll im Bergwerkstollen

Die Teilnehmer haben zudem aus einem Bergwerkstollen in Mittelschulenberg ein Überwinterungsquartier für Fledermäuse geschaffen. Rothe erklärt, dass der Stollen aus dem 19. Jahrhundert stark zugemüllt war, weswegen sich das Wasser im Inneren gestaut hat. „Fledermäuse fliegen nicht gern über Wasser hinweg“, sagt der Projektleiter. Die Freiwilligen dürfen also nicht wasserscheu sein. Angst, sich dreckig zu machen, ist ebenfalls fehl am Platz.

Jörg Sonnabend und Henning Rothe (v.li.) betreuen das Bergwaldprojekt. An einer Bergwerk-Halde pflanzen die Teilnehmerinnen Weidenstecklinge. Foto: Corinna Knoke

Teilnehmerin Anne Düsing gefällt es sogar, „dass man sich mal richtig schmutzig machen kann und auch muss. Es ist einfach egal.“ Unter all dem Matsch haben die Naturschützer haufenweise Müll gefunden. Über Autoreifen ist die Hannoveranerin, die bereits zum zweiten Mal beim Bergwaldprojekt dabei ist, besonders erstaunt.

Das harte Stück Arbeit hat sich für sie und die anderen Teilnehmer, die den Stollen gesäubert haben, aber gelohnt: Gerade als sie mit der Reinigung fertig gewesen sind, haben sie über ihren Köpfen eine Fledermaus entdeckt. Diese hat wohl schon einmal ihr neues Überwinterungsquartier erkundet.

Henning Rothe erzählt, dass sie in den vergangenen Jahren bereits Stollen im Harz gereinigt hätten, die im Winter wirklich von Fledermäusen genutzt werden. „Es ist immer schön, wenn die Arbeit auch Wirkung zeigt“, sagt er. Der 45-Jährige weiß aber auch, dass in einer Woche die Welt nicht gerettet werden könne. Doch das Bergwaldprojekt sei ein guter Schritt. „Jeder muss seinen Teil dazu beitragen und sich seine Gedanken machen“, sagt er. Darum schätzt er es auch, dass zurzeit mit den „Fridays for Future“-Demonstrationen ein Appell durch das Land zieht und die Beziehung zwischen Mensch und Natur in den Vordergrund rückt. Rothe selbst hat direkt nach dem Abitur damit begonnen, an dem Projekt teilzunehmen. Seit 2002 ist er ein bezahlter Mitarbeiter der Organisation.

An einer anderen Station in Oberschulenberg haben die Teilnehmer eine nahe gelegene Bergwerk-Halde abgedeckt. In Teams haben sie dort Weidenstecklinge gepflanzt.

Eine Frühstückspause muss auch mal sein. Foto: Corinna Knoke

Die fleißigen Helfer sind aber nicht nur zum Ackern dort. Zwischendrin ist auch immer wieder Zeit für Knuddeleinheiten mit dem Förster-Hund Anton geblieben. Sein Herrchen Jörg Sonnabend betreut das Bergwaldprojekt seit sechs Jahren im Forstamt Clausthal-Zellerfeld. Sonnabend freut sich, dass die Aktion seit Jahren regelmäßig auch in der Berg- und Universitätsstadt veranstaltet wird. Die Teilnehmer leisten Dinge, die im normalen und alltäglichen Wirtschaftsbetrieb im Harz nicht möglichen wären. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute auf das Abenteuer einlassen. Viele kennen sich vorher noch nicht einmal“, sagt Sonnabend.

Laut Teilnehmerin Anne Düsing setzt sich die Gruppe aus verschiedenen Generationen und Berufsfeldern zusammen. „Wir haben nicht nur Biologen und Lehrer dabei, sondern etwa auch Juristen“, erzählt sie. Madeleine Hütz beispielsweise sitzt täglich im Büro. Beim Bergwaldprojekt kann sie mal rauskommen und mit ihren Händen arbeiten. Ihr gefällt es, dass sie ihre Kinder mitbringen kann. Sie übernachten wie die Erwachsenen im Waldpädagogikzentrum Ahrendsberg. Hütz erzählt, dass sich Betreuer tagsüber um die Kleinen kümmern und mit ihnen auch viel in der Natur unterwegs sind. Sie ist das erste Mal beim Bergwaldprojekt dabei. „Das war aber bestimmt nicht meine letzte Woche“, verspricht sie.

Hütz wurde von ihrer Freundin Anke Roscher angefixt, die bereits seit zwölf Jahren dabei. Die Sächsin verwendet ihren ganzen Urlaub dazu, an Naturschutzprojekten teilzunehmen. Roscher findet es gut, dass konzentriert an einer Sache gearbeitet wird und so auch Freundschaften entstehen. Sie freut sich, wenn sie Projekte über Jahre hinweg begleiten kann. Vielleicht kann sie ja bald in den Oberharz zurückkommen und sehen, wie die Weiden auf der Bergwerk-Halde angegangen sind.