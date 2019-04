Junge Borkenkäfer finden gute Bedingungen im Harz

Die Ostertage brachten Sonne und Wärme – und damit auch genau das, was Borkenkäfer für ihre Entwicklung benötigen. In den nächsten Tagen wird es also lebendig unter der Rinde und im Waldboden, wo die Käfer überwintert haben. Der milde Winter hat die Käferpopulation nicht verkleinert: Warme Tage im Februar und März haben dazu beigetragen, dass viele als dritte Generation im Spätsommer 2018 angelegte Bruten ihren Reifungsfraß vollenden konnten und nun zusätzlich als Jungkäfer auf günstige Startbedingungen warten, so Sabine Bauling, Fachbereichsleiterin Wald im Nationalpark Harz.

Forstwissenschaftler gehen davon aus, dass 2019 ein schwieriges Jahr für die Wälder wird, insbesondere für die Fichte. Im Nationalpark Harz wird in einem 500 Meter breiten Borkenkäfersicherungsstreifen Windwurfholz aufbereitet und der Borkenkäfer bekämpft. Dies geschieht durch Aufarbeitung der Hölzer und raschem Abtransport, aber auch durch Schälen insbesondere einzelner Bäume. Damit wird dem Borkenkäfer die Grundlage zur Vermehrung entzogen, so Bauling. Anders verhält es sich in den Hochlagen des Nationalparks. Hier gilt das Prinzip des Zulassens natürlicher Entwicklungen. Dieser Weg ist geprägt von teilweise verstörenden Bildern, doch die neue Waldgeneration entwickele sich vielfältig und strukturreicher.