Seesen. Bei der unsachgemäßen Demontage von Öltanks in Seesen kam es zu einem Brand. Verletzt wurde niemand.

Bei der unsachgemäßen Demontage von Öltanks aus dem Keller eines Einfamilienhauses in Seesen geriet die Ölschlacke in einem der Tanks in Brand. Das meldet die Polizei.

Zwei Brüder hatten versucht, mittels Trennschleifer die Tanks zu zerschneiden. Funkenflug sorgte dann für den Brand.

Die Feuerwehr Seesen konnte das Feuer schnell löschen, so die Polizei. Es gab keine Verletzten, auch an dem Wohnhaus entstand kein Schaden.