Motorradfahrer wird bei Überholmanöver schwer verletzt

Am Dienstag gegen 14.35 Uhr kam es auf der Bundesstraße 241 zwischen Katlenburg und Hammenstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Insgesamt entstand an den beiden Unfallfahrzeugen ein Schaden von etwa 4500 Euro, meldet die Polizei.

Ein 51 Jahre alter Autofahrer aus Hattorf war laut Bericht auf der Bundesstraße in Richtung Hammenstedt unterwegs. Der Hattorfer wollte demnach ein vorausfahrendes Auto überholen und scherte nach links aus. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, der in diesem Moment im Begriff war, den Pkw des Hattorfers zu überholen, so die Polizei.

Der Biker aus Northeim kam zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in die Göttinger Universitätsklinik gebracht.