Rotarier laden zum höchsten Meeting Norddeutschlands ein

Osterode „Gipfeltreffen“ für alle Interessierten: Die Rotarier laden am 11. Mai ein, den Brocken zu Fuß, per Rad oder mit der Bahn zu erklimmen.

Die letzten Schneereste liegen noch auf dem Brocken, dem höchsten Berg im Harz. Doch spätestens am 11. Mai wird es heiß hergehen auf dem sagenhaften Blocksberg, denn dann werden aus allen Himmelsrichtungen Menschen herbeiströmen, um am höchsten „Gipfeltreffen“ der Rotarier in Norddeutschland teilzunehmen. Organisiert wird es in diesem Jahr vom Osteroder Dr. Cord Welling.

Vor zwei Jahren wurde diese Form eines großen Treffens von Wander- und Fahrradfreunden das erste Mal veranstaltet – mit großem Erfolg: Im voll besetzten Goethesaal wurde viel gelacht, sportliches und sonstiges Gedankengut ausgetauscht und natürlich auch das große Buffet samt erfrischenden Getränken genossen.

Um an diesem außergewöhnlichen, nicht jedes Jahr stattfindenden Event für jedermann teilzunehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten: Im Vorfeld werden unterschiedliche Wandergruppen aufgestellt. So wird aus allen Himmelsrichtungen der Weg auf die Brockenkuppe in Angriff genommen. Jeder Wanderfreund ist allein oder mit Freunden und Bekannten willkommen. Ein anderes großes Feld nehmen die Fahrradfahrer ein. Die Gruppe der Leistungsträger startet ab Osterode. Es sind aber auf der ausgearbeiteten Route mehrere Einstiegsstellen eingeplant, so dass jeder ganz nach seiner Fasson und seinem Leistungsvermögen mitfahren kann. Pedelec-Fahrer sind ausdrücklich eingeladen, mitzufahren.

Teilnehmer der Brockentour im Jahr 2017. Foto: RC Clausthal-Zellerfeld

Für diejenigen, denen sowohl der Aufstieg zu Fuß als auch mit dem Fahrrad zu anstrengend ist, steht die Brockenbahn zur Verfügung. Im von einer Dampflokomotive gezogenen Traditionszug geht es ab Wernigerode bergauf, wer möchte kann in Drei Annen Hohne oder Schierke zusteigen. Selbstverständlich steht es jedem frei den Weg auch allein oder in kleiner Gruppe anzutreten. Wer am großen Treffen auf dem Brocken teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 30. April anmelden, denn nur angemeldete Personen haben Zutritt zum Goethesaal im Brockenhotel.

Weitere Informationen zur Organisation und Anmeldung finden Interessierte online unter www.brockentour.de. Als Hauptorganisator und Ansprechpartner steht Dr. Cord Welling bei Fragen zur Verfügung.