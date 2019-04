Nörten-Hardenberg Am Abend des Ostermontags kam es in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Mann schwer verletzt.

Motorradfahrer wird bei Unfall in Nörten schwer verletzt

Am Montag gegen 19.15 Uhr kam es auf der Lauenförder Straße in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro, so die Polizei.

Ein 64 Jahre alter Northeimer war mit seinem Pkw auf der Bundesstraße von Lütgenrode in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die B3 übersah er den 59 Jahre alten Motorradfahrer, der auf der B446 in Richtung Lütgenrode unterwegs war.

Bei dem Versuch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte der Hardegser auf die Fahrbahn. Rutschend kam es zum Zusammenstoß mit der rechten Fahrzeugseite des Autos.

Der 59-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Göttinger Klinikum gefahren und dort stationär aufgenommen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.