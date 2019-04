Wernigeroder Koch mit Michelin-Stern ausgezeichnet

Harzer Hausmannskost und Haute Cuisine sind in Wernigerode eine herzhafte Symbiose eingegangen. Als Anerkennung wurde dem Koch kürzlich der einzige Michelin-Stern für ein Restaurant in Sachsen-Anhalt zum zweiten Mal verliehen. Der kulinarische Aufstieg in einem Umfeld von Bratwurst- und Döner-Buden...