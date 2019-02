Nach brutalem Überfall: Ermittler veröffentlichen Foto des Opfers

Im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zum „Raub mit Todesfolge“ im September letzten Jahres, nach dem ein 87 Jahre alter Göttinger verstarb, ist die zur Klärung des Verbrechens eingerichtete Ermittlungsgruppe am Dienstagvormittag mit einem Foto des Opfers an die Öffentlichkeit gegangen. Ein entsprechender Beschluss des Amtsgerichts Göttingen für die Durchführung der Maßnahme liegt vor.

In mehreren Straßenzügen der Innenstadt, darunter im Hagenweg, im Maschmühlenweg und an der Groner Landstraße, verteilten Beamte Flyer und hängten Plakate mit dem Bild des anderthalb Wochen nach der Tat in einem Göttinger Krankenhaus verstorbenen Rentners auf.

Von der nicht alltäglichen Aktion erhoffen sich die Ermittler wichtige Hinweise auf die weiterhin flüchtigen Täter, aber auch zusätzliche Informationen über andere persönliche Kontakte oder die Abläufe des 87-Jährigen am Tattag.

Die beiden unbekannten Räuber hatten sich am Mittag des 5. September unter einem Vorwand zunächst Zutritt zur Wohnung des 87-Jährigen im 1. Obergeschoss eines Mehrparteienwohnhauses im Narzissenweg verschafft und ihn anschließend angegriffen und beraubt. Beide sollen ca. 160 bzw. 170 cm groß und von schlanker bzw. kräftiger Statur gewesen sein.

Bei der Suche nach ihnen ist die Polizei unbedingt auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und fragt: Wer hat am 5. September (Mittwoch) um die Mittagszeit (13 bis 16 Uhr) oder auch in den Tagen zuvor im Narzissenweg verdächtige Personen/Fahrzeuge beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise auf die beiden flüchtigen Tatverdächtigen geben?

Jede Beobachtung kann für die weiteren Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein. Hinweise werden rund um die Uhr unter Telefon 0551/491-2115, so die Polizei.