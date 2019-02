Neue Struktur für die Harzer Klöster

Sechs im Harz oder am Harzrand gelegene Klöster, die bislang im Verein Harzer Klostersommer zusammengeschlossen waren, bekommen eine neue Organisationsstruktur.

Sie bilden jetzt die eigene Abteilung Harzer Klöster im Harzer Tourismusverband, teilte der Verein mit Sitz in Goslar am Dienstag mit. So sollten die Angebote der Klöster in Walkenried, Wöltingerode und Brunshausen in Niedersachsen sowie in Michaelstein, Drübeck und Ilsenburg in Sachsen-Anhalt noch besser touristisch vermarktet werden.

Die Erfolge der vergangenen Harzer Klostersommer zeigten, dass spiritueller Tourismus an Bedeutung gewinne, sagte der Museumsleiter im Kloster Michaelstein, Simon Sosnitza.

Der Harzer Klostersommer fand im Jahr 2018 zum zehnten Mal statt. Dabei gab es in den Klöstern mehr als 50 Konzerte, Führungen und Feste.