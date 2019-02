Auto liegt im Wald – Spaziergänger findet Leiche

Das in Hanglage befindliche Fahrzeug sei „aus gefahrenabwehrrechtlichen Erwägungen“ zunächst vor Ort geblieben und sollte am Montag abtransportiert werden.

Am frühen Samstagnachmittag hat ein Spaziergänger im Bereich des Innerste-Stausees einen männlichen Leichnam entdeckt. Darüber informierte die Polizei Goslar am Montag.

Der Spaziergänger habe demnach in einem Waldgebiet im nordwestlichen Bereich der Talsperre westlich von Langelsheim einen auf der linken Seite liegenden Fiat entdeckt, in dem sich der Leichnam befand. Dieser konnte geborgen werden. Das in Hanglage befindliche Fahrzeug sei „aus gefahrenabwehrrechtlichen Erwägungen“ zunächst vor Ort geblieben und sollte am Montag abtransportiert werden.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Verstorbenen um einen bereits seit Anfang Dezember vergangenen Jahres vermissten Langelsheimer handeln, informiert die Polizei. Die hierzu erfolgten Untersuchungen würden derzeit für einen Suizid als Todesursache sprechen. Die Polizei ermittelt.