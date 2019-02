Bewusstlos auf der Autobahn – 14-Jährige stoppt Auto

Glück im Unglück hatten am Donnerstagmittag Mutter und Tochter auf der Autobahn 7: Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr die 51-Jährige mit ihrem VW Caddy die A7 in Richtung Kassel. Im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Echte verlor die Fahrzeugführerin vermutlich krankheitsbedingt die Kontrolle über ihren Wagen und geriet nach rechts in den abgetrennten Baustellenbereich. Die 14-jährige Beifahrerin reagierte trotz Schreckens über das Geschehen genau richtig und konnte den Pkw nach wenigen Kilometern auf der Fahrbahn zum Stehen bringen, indem sie mit der Hand auf das Bremspedal drückte.

Durch Mitarbeiter der vor Ort befindlichen Baustellenfirma konnte die 51-Jährige aus dem Fahrzeug geholt und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut werden. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Mutter und Tochter erlitten glücklicherweise durch den Unfall keinerlei Verletzungen, so die Polizei.

Während der Fahrt wurden auch keine weiteren Verkehrsteilnehmer geschädigt. Am Caddy entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 4.000 Euro.