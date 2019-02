Darum läuft es nicht richtig rund bei der Brockenbahn

Die Brockenbahn fährt wieder. Nachdem der Betrieb am vergangenen Wochenende wegen des stürmischen Wetters drei Tage lang eingestellt war, rollt der Verkehr nun wieder vorläufig. Doch die Kritik an den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) und deren Unternehmenspolitik wird deutlicher.

Für bundesweites Aufsehen sorgte Anfang Januar die festgefahrene Dampflok. Drei Tage lang steckte die Bahn in einer Schneewehe fest und musste freigeschaufelt und ins Tal geschleppt werden. Die Schäden an der Lok wurden beseitigt und die „Eislok“ ist wieder im Einsatz. Bereits zwei Tage später blieb wiederum ein Zug kurz vor dem Ziel stecken.

HSB-Sprecher Dirk Bahnsen erklärt den Vorfall mit der Selbstverpflichtung des Unternehmens: „Die Situation war kritisch und wir wollten den Betrieb einstellen, aber es befanden sich noch Fahrgäste auf dem Brocken. Diese wollten wir wieder sicher ins Tal bringen.“ Schließlich sei ein Transport über die Brockenstraße bei diesen Witterungsbedingungen auch nicht gefahrlos gewesen.

Jürgen Steimecke sieht das anders: „Diese Fahrt war völlig unnötig. Das Problem hätte man auch anders lösen können.“ Der Fachbuchautor war selbst 42 Jahre lang für die Reichsbahn und später für die HSB tätig. Er kennt deren Probleme aus eigener Erfahrung und hält noch heute Kontakt zu den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Steimecke kritisiert vor allem das Krisenmanagement: „Keiner aus der Führungsetage war bei der Bergung vor Ort. Offensichtlich war der Neujahrsempfang wichtiger als die Unterstützung der Mitarbeiter.“ Erst eine Woche später überzeugte sich der Aufsichtsrat des kommunalen Unternehmens von den schwierigen Bedingungen auf dem Brocken.

Unabdingbar

Dirk Bahnsen betont immer wieder die extremen Wetterbedingungen auf dem höchsten Berg im Harz. Die Winterstürme würden immer wieder dafür sorgen, dass die Gleise innerhalb kürzester Zeit zugeweht werden. Morgens werde die Strecke zum Brocken mit der Schneefräse geräumt. Tagsüber sei man im ständigen Kontakt mit den Mitarbeitern auf dem Brocken. Auch bei der Besatzung der Wetterwarte hole man sich Ratschläge.

Der Winterbetrieb der Brockenbahn ist ein Service aus jüngerer Zeit. Erst seit dem Fahrplan 1992/93 wird der Berg auch in der kalten Jahreszeit angefahren. Davor hielten die Dampfloks auf dieser Strecke Winterschlaf. Für Dirk Bahnsen ist der Winter 2018/19 nicht außergewöhnlich: „Wir hatten Jahre, in denen wir nur an fünf Tagen nicht auf den Brocken konnten, und wir hatten Jahre, in denen der Verkehr fast 100 Tage ruhte.“

Trotz des großen Aufwands will die HSB auch im Winter den Brocken weiterhin anfahren. Aus finanziellen Gründen. „Diese Strecke ist unser Goldesel“, gibt Bahnsen zu. 75 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf erzielt die HSB auf den 19 Kilometern zwischen Drei Annen Hohne und dem Brockenplateau. Ohne Brockenbahn wäre der Betrieb auf der Harzquerbahn und im Selketal nur schwer möglich.

Anderes Konzept

Genau dort haken die Kritiker ein. Steimecke sieht Mängel im Marketing. Obwohl die Route durch das Selketal als schönste Strecke gelte, werde sie nur zögerlich vermarktet.

Für ihn ist die Havarie auf dem Brocken nur die Spitze des Eisbergs. Jürgen Steimecke sieht vor allem Mängel im Fuhrpark. Er zählt spontan mehr als 10 Loks auf, die nicht einsatzbereit sind. Darunter auch die Schmuckstücke der Mallet-Loks.

Für Steimecke steht die HSB zu sehr unter Dampf: „Das sind Oldtimer. Wenn man einen Oldtimer täglich fährt, dann verschleißt er recht schnell und dann kommen die teuren Reparaturen.“ So war die Eislok erst kurz zuvor im Dampflokwerk Meiningen überholt worden. Kostenpunkt etwa 1 Million Euro. Die Handarbeit und Spezialanfertigungen trieben die Preise nach oben.

Deswegen schlägt Steimecke den verstärkten Einsatz neuer Triebwagen aus der Serienproduktion vor. Die Züge „von der Stange“ seien mittelfristig wesentlich günstiger. Die Dampfloks sollten dann nur noch gezielt eingesetzt werden.

Personalsorgen

Das rollende Material ist das eine, das Personal das andere. Bei vielen Mitarbeitern sei der Dampf raus, so Steimecke. Die mangelhafte Kommunikation der Führungsetage nehme vielen Kollegen die Motivation. Dazu käme die Bezahlung. Andere Bahngesellschaften würden für die gleiche Arbeit 500 Euro mehr bezahlen. „Es kann doch nicht sein, dass ein Unternehmen in öffentlicher Hand Lohndumping betreibt“, formuliert er eindeutig.

Für Dirk Bahnsen hatte die Havarie einen Vorteil: Das große Interesse der Öffentlichkeit. „Wir haben Leute getroffen, die sogar aus Stuttgart angereist sind, um bei der Bergung der Bahn dabei zu sein“, erinnert er sich. Über Streckensperrungen wolle man in Zukunft noch aktiver informieren.

