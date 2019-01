Experiment: Kostenloser Skibus zum Hexenritt

Après Ski wird auch am Wurmberg groß geschrieben. Damit aber auch abends während und nach dem Flutlicht-Skilaufen am Hexenritt etwas „los“ ist, bietet Gastronom Ulrich Schwedhelm am Wochenende erstmals einen Busshuttle an.

Für Ulrich Schwedhelm ist es ein Test. Der Gastronom und Hotelier, der unter anderem die Schirmbar am Hexenritt bei Braunlage betreibt, bietet am Samstagabend erstmals einen öffentlichen Busshuttle ins Skigebiet Wurmberg an, und das kostenlos. „Ich will einmal sehen, wie die Gäste das annehmen“, erklärt er. Von 18 Uhr an hat der Unternehmer einen Bus mit 20 Plätzen gechartert, der im Halb-Stunden-Takt zwischen dem Hotel Viktoria und dem Parkplatz Hexenritt hin- und herpendeln soll.

Schwedhelm sieht dabei nicht nur Wintersportler als Nutzer, sondern auch Einheimische und Urlauber, die einmal schauen wollen, wie viel beim Flutlicht-Skilauf „los“ ist und vielleicht das Après-Ski-Flair am Wurmberg genießen wollen. Diese Klientel würde derzeit die Fahrt hinauf wegen der Staus und der teuren Parkplätze meist meiden.

Für den Test hat Schwedhelm sich erst einmal den Samstagabend ausgewählt, weil der Andrang nicht ganz so stark wie tagsüber sein dürfte. Dennoch rechnet er mit einer guten Resonanz, zumal ja auch Zeugnisferien sind. Sein Test soll aber auch zeigen, dass der Skibus benötigt und von den Leuten genutzt werde. Der Unternehmer betont, dass er diesen Test mit den Städtischen Betrieben Braunlage abgesprochen habe, denen die Zufahrtsstraße zum Hexenritt gehört. Weil die Straße nicht breit genug für einen klassischen Linienbus sei, habe er auf eine kleinere Variante zurückgegriffen. Wer den kostenlosen Busshuttle zum Hexenritt in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten, sich vorher in der Bar des Hotels Viktoria in Braunlage einen Chip abzuholen. Mit diesem könne dann der Bus genutzt werden, der auch im Halb-Stunden-Takt abends wieder zurück nach Braunlage fährt. Bürgermeister Stefan Grote begrüßt das Angebot. „Das ist auf alle Fälle sehr sinnvoll“, sagt er. Das Stadtoberhaupt ist ebenfalls gespannt, wie Gäste und Einheimische diesen Test annehmen. Die Probephase des Hoteliers biete auf alle Fälle eine Diskussionsgrundlage für die nächste öffentliche Sitzung des Bauausschusses am 11. Februar. In dieser Sitzung ist unter anderem der Skibus ein Thema, der im Rahmen des kostenlosen Busfahrens für Gäste (Hatix) angeboten werden soll.

Bereits seit 2013, als die Wurmbergseilbahn-Gesellschaft Braunlage das Skigebiet am Wurmberg für mehr als zehn Millionen Euro erweitert hat, wird die Einrichtung eines Skibusses in der Stadt diskutiert. Für Probleme sorgt dabei, dass die Straße zum Hexenritt verbreitert werden müsste, damit auch normale Linienbusse mit ihrem Gewicht von mehr als zehn Tonnen die Fahrbahn passieren können. Die Stadt rechnet dafür mit Kosten von mehreren Millionen Euro. Die Straße gehörte bis Juni 2012 dem Landkreis Goslar. Doch die Aufsichtsbehörde wollte diese Trasse nicht mehr unterhalten und übertrug die ehemalige Kreisstraße 41 von der Abzweigung Bundesstraße 27 zum ehemaligen Parkplatz Kaffeehorst den Städtischen Betrieben Braunlage. Die Betriebe errichteten mit der Übernahme am Ende der Straße für 1,1 Millionen Euro einen Großparkplatz mit 600 Stellflächen. Die Kosten dafür will der städtische Eigenbetrieb über die Parkgebühren refinanzieren.