Europäisches System bei Auslandseinsätzen immer wichtiger

Bad Lauterberg Feuerwehren aus Niedersachsen waren 2018 in Schweden im Einsatz. Die Hilfe war Thema beim Treffen des LFV-Bezirks Braunschweig in Bad Lauterberg.

Feuerwehren aus Niedersachsen haben im vergangenen Jahr bei der Bekämpfung massiver Waldbrände in Schweden geholfen. Das Land hatte im Juli bei den EU-Mitgliedsstaaten um Unterstützung gebeten, aus Deutschland unterstützte unter anderem die Feuerwehr aus dem Landkreis Nienburg/Weser. 52 Feuerwehrleute waren eine Woche in Schweden im Einsatz.

Dieser Einsatz habe gezeigt, dass es notwendig ist, im Ausland eingesetzte Feuerwehreinheiten zukünftig auf ein europäisches System anzupassen. Das machte Karl-Heinz Banse, Präsident des Landesfeuerwehrverbands (LFV) Niedersachsen, bei der Versammlung des LFV-Bezirks Braunschweig deutlich. Der Bezirk tagte in Bad Lauterberg, Ausrichter war der Kreisfeuerwehrverband Osterode am Harz. Banse ging auch auf den Moorbrand-Einsatz in Meppen ein, an dem neben zahlreichen niedersächsischen Feuerwehren auch Einsatzkräfte aus dem Altkreis Osterode beteiligt waren.

Vizepräsident und Regierungsbrandmeister Jürgen Ehlers berichtete über aktuelle Verbandsangelegenheiten und hielt einen Rückblick auf das vergangene Jubiläumsjahr des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen. Er ging unter anderem auf den Festakt im März, die Verbandsversammlung in Celle und die Feuerwehrmeile in Lüneburg ein. Es wurde eine Chronik erstellt, die den Zeitraum der vergangenen 25 Jahre beleuchtete.

Ein weiteres Thema der Versammlung war die Einrichtung eines Gesundheitsfonds, der bei Unfällen im Feuerwehrdienst eventuelle Vorschäden abdeckt sowie eine neue Regelung für im Einsatz zu Tode gekommene Feuerwehrangehörige. Seit dem 1. Juni 2018 werden auch nicht verheiratete Partner und Partnerinnen von getöteten Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen unter bestimmten Voraussetzungen entschädigt. Dies sei ein Novum in der Geschichte der deutschen Sozialversicherungen.

Auf der Suche nach Waldbränden

Für den Feuerwehrflugdienst am Standort Hildesheim berichtet Chefpilot Christian Ahäuser, dass aufgrund des sehr warmen und trockenen Sommers die Maschine aus Hildesheim 143 Flugstunden absolviert hat. „An 25 Einsatztagen war das Flugzeug 100 Stunden in der Luft, um die Feuerwehren und die Forstverwaltung bei der Suche nach Waldbränden zu unterstützen“, so Ahäuser. Weiterhin unterstütze der Flugdienst die Leitstellen und bodengebundenen Einheiten durch Luftaufklärungen und Fahrzeugeinweisungen. Ein wichtiger Punkt hier sei der Eigenschutz für die am Boden arbeitenden Kräfte, da Lageveränderungen meist aus der Luft zuerst festgestellt werden könnten.

Bezirksjugendwart Stephan Blume berichtete über aktuelle Themen aus den Jugendfeuerwehren. Die gestaffelten Startzeiten der letzten Bezirkswettbewerbe der Jugendfeuerwehren hätten sich bewährt und würden für die folgenden Wettbewerbe beibehalten. Thomas Flink, Bezirksstabführer, konnte für den Bereich Feuerwehrmusik vermelden, dass derzeit im Bereich Braunschweig 65 Musikzüge vorhanden sind und sehr häufig für eine positive Berichterstattung in den Medien sorgen würden. Die Musikakademie in Altgandersheim wurde im vergangenen Jahr zweimal durch Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen.

Mehrheitlich sprachen sich die Mitglieder für die Einführung einer neuen, einheitlichen Uniform und Dienstbekleidung aus. Am Ende der Versammlung überreichte Jürgen Ehlers dem Kreisbrandmeister a.D. Karl-Heinz Niesen, für seine Verdienste und seinen Einsatz für den Verband und seine Kameraden, eine Urkunde des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen. Karl-Heinz Niesen war von 2002 bis 2016 Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Göttingen.