Diebe klauen Muttergottesstatue aus katholischer Kirche

Unbekannte haben diese Statue aus der katholischen Kirche in St. Andreasberg gestohlen.

St. Andreasberg „Der dreiste Diebstahl“ habe sich laut Polizei bereits in der Woche vom 5. bis 11. Januar ereignet. Die Statue ist ein Unikat.

Unbekannte Täter haben eine Muttergottesstatue aus der kath. St. Andreas-Kirche in St. Andreasberg gestohlen. Darüber informiert die Polizei Goslar. „Der dreiste Diebstahl“ habe sich demnach bereits in der Woche vom 5. bis 11. Januar ereignet.

Der Wert der Statue beträgt etwa 500 Euro. „Wichtiger ist jedoch hier der ideelle Wert: Bei der Muttergottesstatue handelt es sich um ein Unikat“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Personen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Statue machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Braunlage, Telefon 05520/93260 in Verbindung zu setzen.