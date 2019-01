Beste Bedingungen im Harz während der Zeugnisferien

Braunlage Am ersten Tag der Zeugnisferien in Niedersachsen herrschen im Harz beste Wintersportbedingungen. Die sollen bis zum Ferienende am Sonntag anhalten.

Am ersten Tag der Zeugnisferien in Niedersachsen herrschen im Harz beste Wintersportbedingungen. Gerade Familien nutzten die Ferien für einen Kurzurlaub, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes (HTV) am Donnerstag.

Die Wintersportorte rund um Braunlage seien fast vollständig ausgelastet. Die meisten Pisten und Rodelstrecken sind geöffnet und Dutzende Langlaufloipen gespurt. Einem Sprecher der Seilbahngesellschaft in Braunlage zufolge halten die guten Wintersportbedingungen aufgrund der kalten Temperaturen bis zum Ferienende am Sonntag an. Für das Wochenende rechnet der Harzer Tourismusverband neben den Urlaubern mit zahlreichen Tagesausflüglern. Er empfiehlt daher, frühzeitig anzureisen.

Auch auf dem Ravensberg laufen die Lifte wieder, die Wege sind präpariert.