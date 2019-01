Göttingen Maria Furtwängler und Florence Kasumba haben sich ins Goldene Buch von Göttingen eingetragen. Ihr „Göttingen-Tatort“ läuft am kommenden Wochenende.

Maria Furtwängler und Florence Kasumba haben sich ins Goldene Buch der Stadt Göttingen eingetragen. Die Hauptdarstellerinnen, die im neuen Göttingen-Tatort erstmals gemeinsam ermitteln, waren ins Cinemaxx gekommen, wo der Film vor 400 Gästen erstmals gezeigt wurde.

Der Tatort ist am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Im Anschluss steht er in der Mediathek zur Verfügung.

Ein zweiter Göttingen-Tatort ist bereits in Planung. Gedreht werden soll ab Sommer.