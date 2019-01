Düderode Ab und zu finden sich in den Meldungen der Polizei Perlen des trockenen Humors. Jetzt war es wieder soweit.

„Wildunfall in Winteridylle“ – Polizei beweist Sinn für Schönes

Beamte der Polizeiinspektion Northeim haben mit einer Meldung ihren Sinn für die Schönheit der Natur bewiesen. Dabei war der Anlass gar nicht schön: Bei Düderode hatte es einen Wildunfall gegeben. Vor Ort präsentierte sich den Polizisten dann das morgendliche Winteridyll. Zu der Meldung stellten sie ein Foto des Sonnenaufgangs – inklusive Blaulichtromantik.

Der original Wortlaut der Polizei-Meldung

„Ob der Autofahrer angesichts des spektakulären Sonnenaufgangs am Mittwochmorgen abgelenkt war oder gar das Rehwild dem Sonnenaufgang entgegensprang, wissen wir nicht. Fakt ist, für das Rehwild endete ein Zusammenprall mit einem Pkw auf der Kreisstraße zwischen Düderode und Echte vermutlich tödlich. Wenngleich es zunächst weiterlief und im Morgengrau entschwand, wird es den Zusammenprall vermutlich nicht überlebt haben. Am Pkw entstand Frontschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei nahm den Wildunfall zu Protokoll.“