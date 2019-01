Handwerkskammer zeichnet ihre Besten aus

150 Betriebsinhaber, Gesellen, Familienangehörige und Freunde aus dem gesamten Kammerbezirk reisten jüngst ins BBZ Hildesheim, um der feierlichen Übergabe der Urkunden durch Präsident Delfino Roman beizuwohnen. Die traditionelle „Ehrung der Besten“, die die Leistungen der Kammersieger würdigt, von denen sich einige im Rahmen des Praktischen Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks auch auf Landes- und Bundesebene behaupten konnten, bot den Gästen in diesem Jahr eine kleine Premiere. Vor und nach der Veranstaltung konnten einige der schönsten Sieger-Gesellenstücke im Rahmen einer Ausstellung bestaunt werden.

Unter den Ausstellungstücken befanden sich unter anderem eine Unterschenkelprothese einer Orthopädietechnikerin, die ihre Ausbildung bei Ottobock in Duderstadt absolviert hat, ein mechanisch betriebener Greifer eines Feinwerkmechanikers aus Giesen, ein Hosenanzug einer Maßschneiderin vom Theater für Niedersachsen und ein Ornamentstein eines Steinmetz und Steinbildhauers aus Göttingen.

Präsident Roman lobte in seiner Rede die Vorbildfunktion der Nachwuchshandwerker: „Sie leben das, was wir als Interessenvertretung immer wieder kommunizieren: Komm ins Handwerk, verwirkliche dich, mach Karriere.“ Er ermutigte die Gesellen dazu, jede Chance zur Fort- und Weiterbildung zu nutzen. Die durch den niedersächsischen Wirtschaftsausschuss des Landtags angekündigte verlängerte Laufzeit der Meisterprämie über 4.000 Euro würde den potenziellen Meisteranwärtern einen Anreiz bieten, um ihre Ziele zeitnah anzupacken. Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer, Ina-Maria Heidmann, richtete den Blick in die Zukunft der einzelnen Handwerke und betonte die Notwendigkeit der Mitgestaltung. Betriebe müssten neue Wege gehen, um auf sich aufmerksam zu machen. Als Best Practice zeichnete sie Christopher Gieseke aus, der seine Ausbildung zum Brauer und Mälzer bei der Hildesheimer Braumanufaktur absolviert. Gieseke war 2018 als Azubi-Reporter für die Facebook-Seite „Handwerk. Deine Chance“ tätig und stellte erfolgreich die Attraktivität seines Handwerks und Betriebs vor.

Stellvertretend für den gesamten Jahrgang richtete Steinmetz und Steinbildhauer Konstantin Lange aus Göttingen, der aktuell seine Meisterfortbildung im Steinmetz-Zentrum Königslutter macht, einige Worte an den Jahrgang: „Nun stehe ich vor euch, den besten Gesellen des Jahrgangs 2018. Das ist ein Moment, der mich unsagbar stolz auf meine Berufswahl und das gesamte Handwerk macht.“

Neben der Auszeichnung der besten Gesellen und der Ausbildungsbetriebe fanden zwei weitere Ehrungen statt. Dr. Axel Richter, Präsident des Rotary-Club Hildesheim, überreichte den Preis „Leistung lohnt“ in drei Kategorien. Für seine herausragende Leistung in der praktischen Prüfung erhielt Kraftfahrzeugmechatroniker Pascal Dieck ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Der Handwerksbetrieb Michael Fischer erhielt eine Urkunde für seine langjährige und zuverlässige Ausbildungsleistung.

BBZ-Lehrwerkmeisterin Susanne Bartels für den Fleischereifachverkauf wurde für die ausnahmslos positiven Bewertungen in den Social Media durch ihre Lehrgangsteilnehmer geehrt. Darüber hinaus erhielten 14 Gesellen aus den Händen von Arbeitnehmer-Vizepräsident Hartmut Kahmann Bescheinigungen für das Stipendiatenprogramm der Stiftung Begabten­förderung in Höhe von 7.200 Euro. Musikalisch wurde der Nachmittag von der Band Dazed Intuition begleitet.

Das sind die Besten aus dem Altkreis Osterode

Für besondere Leistungen wurden geehrt: Marvin Diedrich aus Herzberg (Tischler, Betrieb Christian Ließmann), Frederick Friebe aus Herzberg (Feinwerkmechaniker, Phys. Institut f. Astrophysik), Daniel Schemonalist aus Bad Lauterberg (Dachdecker, Firma Holger Beckert), Maximilian Steinborn aus Wulften (Feinwerkmechaniker, Firma Kirchner Maschinen- und Apparatebau).