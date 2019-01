Am Wochenende sollen drei Lifte für Skifahrer geöffnet sein

Gute Nachrichten für Wintersportler im Harz: Das Skigebiet am Sonnenberg ist gerettet. Am letzten Wochenende startete der Neubetrieb. Nachdem der ehemalige Liftbetreiber aus gesundheitlichen Gründen seinen Abschied im Sommer genommen hatte, stand die Zukunft des Skigebietes lange Zeit in Frage....