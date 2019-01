Wind und Schnee stoppen Brockenbahn erneut

Für Aufsehen hatte Anfang Januar eine in einer Schneewehe am Brocken festgefahrene Lok gesorgt.

Wernigerode Am Montag war der Verkehr von Schierke auf den Brocken den dritten Tag in Folge unterbrochen. Wann die Züge wieder auf den Gipfel fahren ist offen.

Wind und Schnee haben die Zugverbindung hinauf auf den Brocken wieder zum Erliegen gebracht. Am Montag sei der Verkehr von Schierke auf den Harzgipfel den dritten Tag in Folge unterbrochen gewesen, sagte ein Sprecher der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode.

Wann die Züge wieder auf den Brocken fahren können, war zunächst noch offen. Die tägliche Prüfung der Strecke gehört dem Sprecher zufolge zum üblichen Wintergeschäft. Die witterungsbedingten Zugausfälle häuften sich in dieser Saison nicht übermäßig. Für Aufsehen hatte Anfang Januar eine in einer Schneewehe am Brocken festgefahrene Lok gesorgt. Die «Eislok» musste über mehrere Tage aufwendig in Handarbeit befreit werden.

Info: Aktuelle Fahrplanänderungen der Harzer Schmalspurbahnen.