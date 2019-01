14-jährige Radfahrerin kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Northeim Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend in Northeim. Das Mädchen hatte den Pkw eines 70-Jährigen übersehen.

Am Sonntag gegen 17.40 Uhr kam es in Northeim im Kreuzungsbereich Teichstraße/Friedrichsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Die 14 Jahre alte Sudheimerin war mit ihrem Fahrrad auf der Teichstraße in Richtung Süden unterwegs. Beim Anfahren auf die Friedrichstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 70 Jahre alten Northeimers, der auf der Friedrichstraße in Richtung Göttinger Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenprall wurde die Radfahrerin schwer verletzt.

Die 14-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Göttinger Klinikum gefahren. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.