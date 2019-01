Schnee lockt wieder viele Ausflügler in den Harz

Trotz leichten Tauwetters hat es am Sonntag erneut zahlreiche Ausflügler und Wintersportler in den Harz gezogen. Vielerorts hieß es „Ski und Rodel gut“. Die Loipen seien frisch gespurt, sagte eine Sprecherin der Touristeninformation in Schierke. Auch Rodeln sei möglich. Nur wenige Mutige trauten...