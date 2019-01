Landkreis Göttingen sucht Helfer für Europawahl

Am 26. Mai werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments neu gewählt. Für den Wahlsonntag sucht die Kreisverwaltung rund 400 Wahlhelfer zur Auszählung der Briefwahlstimmen. 65 Briefwahlvorstände sind zu besetzen. Alle Briefwahlvorstände sind am Wahltag zentral im Kreishaus Göttingen, Reinhäuser Landstraße 4, untergebracht.

Die Wahlvorstände bestehen aus Teams von sechs Personen. Sie treffen sich um 16 Uhr. Bis 18 Uhr ist zunächst die Zulässigkeit der Wahlbriefe festzustellen, ab 18 Uhr werden die Stimmzettelumschläge geöffnet und die Stimmen ausgezählt.

Für die Mitwirkung in einem Wahlvorstand wird ein Erfrischungsgeld von mindestens 25 Euro ausgezahlt. Bei einer Tätigkeit außerhalb des eignen Wahlbezirks werden auf Antrag notwendige Fahrtkosten erstattet.

Wer Interesse an der Mitarbeit in einem Wahlvorstand hat, kann sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer bei der Göttinger Kreisverwaltung melden – online über die Webseite des Landkreises Göttingen (www.landkreisgoettingen.de) unter der Rubrik Wahlen, Europawahl 2019, unter Telefon 0551/5252312 oder per E-Mail an kreiswahlleitung@landkreisgoettingen.de.

Wahlhelfer ist ein Ehrenamt. Voraussetzungen dafür sind die Vollendung des 18. Lebensjahres am Wahltag, die deutsche oder eine andere EU-Staatsangehörigkeit, ein Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland seit mindestens drei Monaten sowie kein Ausschluss vom Wahlrecht. Weiterführende Informationen sind auf der Webseite des Bundeswahlleiters unter www.bundeswahlleiter.de zu finden.