Mehr als 15.000 Euro Schaden nach Unfall in Katlenburg

Am Freitag gegen 16.25 Uhr kam es auf der Herzberger Straße in Katlenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 15.300 Euro entstand. Ein Fahrzeuginsasse wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein 48-jähriger Fahrer aus Osterode befuhr mit seinem Pkw samt Anhänger die Herzberger Straße in Richtung Northeim. In Höhe des Picasso Pizza & Kebap Hauses fuhr ein 29-Jähriger Northeimer mit seinem Auto vom linken Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr der Herzberger Straße in Richtung Northeim ein. Hierbei übersah der 29-Jährige laut Polizei den Pkw und Anhänger des vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen und fuhr frontal in dessen linke Fahrzeugseite.

Durch den Aufprall wurden der Pkw und der Anhänger des 48-Jährigen noch einige Meter weiter geschoben bis der Anhänger auf die rechte Seite umkippte und der Pkw samt Anhänger zum Stehen kamen. Der Pkw des 29-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Anhänger des 48-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß so erheblich beschädigt, dass dieser nicht mehr von der Anhängerkupplung des Pkw gehoben werden konnte. Beide Beteiligten kümmerten sich eigenverantwortlich um den Abschleppdienst, so die Polizei abschließend.